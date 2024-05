NBA : Dallas et Luka Doncic en finale de la conférence Ouest après un nouveau succès contre Oklahoma

Les Dallas Mavericks ont battu de justesse le Oklahoma City Thunder (117-116) et se sont qualifiés pour la finale de la conférence Ouest. Ils affronteront le vainqueur du Game 7 entre les Denver Nuggets et les Minnesota Timberwolves.

Porté par la star slovène Luka Doncic, Dallas s'est qualifié, ce samedi 19 mai, pour la finale de la conférence Ouest de NBA grâce à son succès à domicile 117-116, lors du match 6 (4-2), contre le Oklahoma City Thunder.

SATURDAY'S FINAL SCORES





Luka Doncic comes up HUGE with his 3rd consecutive triple-double as the @dallasmavs come back from down 17 to advance to their 2nd WCF in 3 years!





Kyrie Irving: 22 PTS, 4 3PM



Derrick Jones Jr.: 22 PTS, 4 3PM



SGA: 36 PTS (playoff career high)





Mavs… pic.twitter.com/AcduJQLoPc

— NBA (@NBA) May 19, 2024