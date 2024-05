«Je suis vraiment fier de chacun d’entre nous» : la réaction de Rudy Gobert après la qualification de Minnesota pour la finale de la Conférence ouest de NBA

Le pivot français Rudy Gobert a été l'un des principaux artisans de la victoire de Minnesota contre Denver (98-90) ce dimanche, qualifiant les Timberwolves en finale de la conférence Ouest.

Une première qualification en finale de conférence pour Rudy Gobert. Ce dimanche 19 mai à Denver, les Timberwolves de Minnesota ont validé leur ticket pour la finale lors du match 7 contre les Nuggets (98-90), champions NBA en titre, grâce notamment à une belle performance du pivot français.

Auteur de 13 points, 9 rebonds, 2 contres et 6 fautes, le natif de Saint-Quentin s'est distingué par un magnifique «fadeaway» en début de quatrième quart-temps sur le meilleur joueur de l'année Nikola Jokic.

«Jokic est un joueur incroyable, et ses trophées parlent pour lui», a déclaré le coéquipier du géant tricolore (2m16) Karl-Anthony Towns en conférence de presse.

«Mais vous savez, on possède le quadruple meilleur défenseur de la NBA, et j’ai trouvé qu’on avait fait du super boulot pour lui compliquer les choses, pour qu’il aille chercher ses points pendant toute la série… C’est grâce à des personnes comme Rudy que notre défense est unique, et coup de chapeau à Rudy Gobert !»

«Je suis vraiment fier de chacun d’entre nous dans ce vestiaire», a réagi le principal intéressé. «Mais le boulot n’est pas terminé, ce n’est que la moitié du chemin». Minnesota retrouvera en finale de conférence Dallas, qui s'est débarrassé d'Oklahoma ce week-end (4-2).

Timberwolves’ Rudy Gobert on TNT’s Charles Barkley suggesting he should be benched in Game 7 win over Nuggets: “I don’t watch these guys. … I’m glad coach didn’t listen to his advice.” pic.twitter.com/RLjW0RYn9y

— Ben Golliver (@BenGolliver) May 20, 2024