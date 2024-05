Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé s'affichent au festival de Cannes pendant Metz-PSG (vidéos)

Laissés au repos pour le dernier match de Ligue 1 de la saison du Paris Saint-Germain à Metz ce dimanche, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en ont profité pour se rendre au festival de Cannes.

Un passage sur la Croisette qui n'est pas passé inaperçu. Alors que le Paris Saint-Germain disputait à Metz ce dimanche la dernière journée de la saison de Ligue 1, plusieurs cadres parisien étaient laissés au repos par le club champion de France.

C'est le cas de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé qui ont profité de leurs trois jours de répit pour rallier la Côte d'Azur où se déroule actuellement la 77e édition du célèbre festival de cinéma.

Yesterday Mbappe arrived in Cannes pic.twitter.com/LdAsRgbJvq — Salome (@S_allomenn) May 19, 2024

Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrent les deux internationaux tricolores déambulant dans les rues cannoises, attablés à la terrasse d'un restaurant de l'île Sainte-Marguerite ou rentrant dans l'un des hôtels de luxe qui bordent la Croisette.

Kylian Mbappé was seen in Cannes yesterday night. pic.twitter.com/cXfsxEH3jm — KMZ (@KM10Zone) May 19, 2024

Kylian Mbappé a également partagé en story Instagram un cliché d'une séance à la salle de sport en compagnie d'Ousmane Dembélé et de deux autres amis.

Si le passage à Cannes du capitaine et du numéro 10 du PSG a ravi les fans de football présents dans la ville, certains supporters parisiens ont dénoncé un relâchement des deux stars à quelques jours de la finale de Coupe de France contre Lyon ce samedi à Villeneuve-d'Ascq.

interrogations avant la finale de Coupe de France

Interrogé sur l'escapade cannoise et ses conséquences quant à la participation de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé à la finale, l'entraîneur parisien Luis Enrique s'est montré évasif ce dimanche après la victoire contre Metz (2-0).

«Cette semaine, on va voir qui est prêt, qui ne l'est pas, qui a le plus envie. La finale de Coupe de France est très importante pour nous», a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse.

Un coup de pression notamment pour Kylian Mbappé qui reprendra l'entraînement ce mardi après-midi et qui espère clore son aventure au PSG par un dernier trophée. Retenu par Didier Deschamps pour disputer l'Euro en Allemagne cet été, le capitaine de l'équipe de France n'a pas encore annoncé le nom de son futur club.