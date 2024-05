Logo contre l'homophobie caché avec un strap par Mohamed Camara : Amélie Oudéa-Castéra réclame les sanctions «les plus fermes» contre le joueur et l'AS Monaco

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a réclamé ce lundi les sanctions «les plus fermes» contre Mohamed Camara et son club de l'AS Monaco après que le joueur a caché avec un strap le logo contre l'homophobie et le patch aux couleurs LGBT, ce dimanche lors du match de Ligue 1 disputé face à Nantes.

Une initiative «personnelle». Dans le cadre de la campagne de lutte contre les discriminations pilotée par la Ligue de football professionnel (LFP), Mohamed Camara s'est attiré les foudres de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, en dissimulant durant le match Monaco-Nantes dimanche soir, le logo contre l'homophobie floqué sur sa poitrine.

«Je trouve que c’est un comportement inadmissible, j’ai pu dire ce que j’en pensais à la LFP hier soir. J’estime qu’un tel comportement doit faire l’objet de sanctions les plus fermes, à la fois contre le joueur mais aussi contre le club qui l’a laissé faire», a estimé la ministre des Sports sur RTL ce lundi matin.

Une «discussion en interne» avec le joueur

Le milieu malien de l'ASM, auteur d'un des buts de la soirée, avait collé du sparadrap sur le logo contre l'homophobie floqué sur sa poitrine dans le cadre de la campagne de lutte contre les discriminations pilotée par la Ligue de football professionnel (LFP).

A l'issue du match, Adi Hütter, l'entraîneur de Monaco, avait annoncé que le club de la principauté aurait une «discussion en interne» avec son milieu de terrain Mohamed Camara, lors de Monaco-Nantes (4-0).

SI l'entraîneur dit avoir apprécié la «victoire avec du spectacle», il a néanmoins tenu à se distancer lui et son club, de l'initiative de Mohamed Camara. «D'abord, je tiens à dire que nous, en tant que club, nous supportons l'opération organisée par la LFP, a-t-il dit. Pour sa part (Camara), c'est une initiative personnelle. Il y a aura une discussion en interne avec lui à propos de cette situation. Je ne commenterai pas plus».

Néanmoins, cette réunion devrait attendre encore plusieurs jours,



puisque les joueurs «sont en vacances, ont un programme à tenir jusqu'à la reprise le 25 juin», a annoncé Adi Hütter, confirmant que l'équipe partirait en stage en Autriche lors de la préparation et qui lui aussi part en vacances.