Premier League : le Français Moussa Diaby a inscrit le but le plus puissant de la saison en Angleterre (vidéo)

Le Français Moussa Diaby a inscrit le but le plus puissant de la saison en Premier League, avec une frappe flashée à 110 km/h lors de la victoire d’Aston Villa contre Wolverhampton, le 30 mars dernier (2-0).

Une maigre consolation. Alors qu’il n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France (14 juin-14 juillet), Moussa Diaby a inscrit le but le plus puissant de la saison en Premier League. Ce but a été marqué par l’ancien joueur du PSG le 30 mars dernier, lors de la victoire d’Aston Villa contre Wolverhampton (2-0).

He wins the @Oracle Most Powerful Goal award, his strike against Wolves clocked an average speed of 109.84kph!#PLAwards | @AVFCOfficial pic.twitter.com/HJ6AIzYAdg

