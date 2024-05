PSG : deux joueurs exclus de l’entraînement par Luis Enrique

Deux joueurs auraient été exclus de l’entraînement du PSG par Luis Enrique, au lendemain de la défaite contre Toulouse lors de 33e journée de Ligue 1 (1-3).

Luis Enrique a tenu à réaffirmer son autorité. Au lendemain de la défaite contre Toulouse, il y a dix jours au Parc des Princes, lors de la 33e journée de Ligue 1 (1-3), l’entraîneur espagnol du PSG aurait décidé d’exclure deux joueurs de l’entraînement, a révélé L’Equipe. Si les noms des deux joueurs concernés n’ont pas filtré, il ne s’agirait ni de Kylian Mbappé, ni d’Ousmane Dembélé, qui n’ont pas été retenus pour les deux dernières rencontres du club de la capitale en championnat à Nice (1-2) et à Metz (0-2). L’une des raisons de cette exclusion serait un retard, toujours selon le quotidien sportif.

«J'ai besoin de joueurs motivés»

Avant le déplacement sur la Côte d’Azur, le coach espagnol avait d’ailleurs tenu un discours très clair sur la motivation et l’implication de ses joueurs, alors que certains se seraient relâchés après l’obtention du titre de champion de France et l’élimination en demi-finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

«Tous les joueurs ne peuvent pas jouer au PSG. Ici, l’attitude, l’engagement, le comportement, doivent être à leur maximum. C’est ce que l’on recherche depuis que je suis ici. Celui qui n’est pas préparé à ça ne jouera pas au PSG. C’est un message très clair. J’ai besoin de joueurs motivés. J’estime que chez nous, dans cette équipe, chaque match compte. Après la défaite contre Toulouse, j’étais très en colère. Tous les joueurs n’ont pas eu cette mentalité», avait-il notamment déclaré, en faisant possiblement référence à l’exclusion des deux joueurs.

Après deux jours de repos, trois pour certains, Luis Enrique et ses joueurs doivent se retrouver, ce mardi après-midi, pour préparer la finale de la Coupe de France, ce samedi, contre Lyon. Et il attend encore une fois une implication sans faille de ses hommes pour aller conquérir le 3e trophée du club de la capitale cette saison. «On va voir qui est prêt, qui n’est pas prêt. La semaine qui arrive est importante pour préparer cette finale qui est très importante pour nous», a-t-il lâché, dimanche soir, après la victoire à Metz. Marquinhos et ses coéquipiers sont prévenus.