Tennis : pourquoi Gaël Monfils a-t-il déclaré forfait pour le tournoi de Lyon ?

Faut-il s’inquiéter pour Roland-Garros ? A moins d’une semaine des Internationaux de France, Gaël Monfils (37 ans) ne participera pas au tournoi de Lyon, organisé cette semaine. Le 38e joueur mondial a déclaré forfait, ce mardi, alors qu’il était tête de série n°8 et qu’il devait affronter le Japonais Yoshihito Nishioka pour son entrée en lice.

Salut les amis ! Petit hic : je ne serai pas à Lyon cette fois, la fièvre et quelques tracas de santé me tiennent en échec… Pas le top du timing, hein ? On met l’entraînement en pause pour deux jours sur conseil de mon doc, puis on évalue la suite. Restons positifs et prêts… pic.twitter.com/jNpQN308Us — Gael Monfils (@Gael_Monfils) May 21, 2024

Mais il se veut confiant pour être présent et en forme Porte d’Auteuil. «Restons positifs et prêts pour ce qui vient ! Merci pour votre soutien, je suis hyper motivé pour revenir à fond pour Roland Garros. On va revenir plus fort, promis», a-t-il ajouté. Mais il a connu une préparation sur terre battue loin d’être optimale, avec à seulement six matchs et des éliminations au 2e tour à Estoril et à Monte-Carlo, et dès le 1er tour à Madrid et Rome.