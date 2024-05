Transfert : Karim Benzema souhaite encore quitter l’Arabie saoudite

Moins d’un an après son arrivée, Karim Benzema souhaiterait toujours quitter l’Arabie saoudite, lui qui avait déjà voulu partir de son club d’Al-Ittihad lors du mercato d’hiver.

Tout ne s’est pas passé comme prévu. Moins d’un an après son arrivée en grande pompe, en provenance du Real Madrid, Karim Benzema (36 ans) souhaiterait toujours quitter l’Arabie saoudite, selon le média espagnol Revelo. Un souhait que l’attaquant français avait déjà émis lors du dernier mercato d'hiver, avant de finalement rester dans son club d’Al-Ittihad. En privé, le Ballon d’or 2022 n’aurait pas caché sa déception sur le niveau de la Saudi Pro League, ainsi que son manque de professionnalisme.

Sous contrat jusqu'en 2026

Les performances de son équipe, seulement 5e du championnat avec 39 points de retard sur Al-Hilal déjà sacré champion, pourraient également être à l’origine de sa volonté de quitter le riche pays du Golfe. Tout comme sa mise à l’écart en décembre et janvier dernier, pour avoir manqué la reprise de l’entraînement de son club, et les critiques émises par certains observateurs et supporters pour son investissement sur le terrain.

Mais un départ s’annonce particulièrement compliqué pour le joueur formé à Lyon, auteur de 13 buts et 8 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues. Les dirigeants ont misé beaucoup sur lui avec un salaire de 200 millions d’euros sur trois ans, soit jusqu’en 2026. Karim Benzema est aussi devenu ambassadeur du championnat saoudien. Difficile de partir dans ces conditions.

Comme déjà envisagé l’hiver dernier, il pourrait être transféré dans un autre club du championnat saoudien, capable de jouer les premiers rôles. Mais il n’est pas certain que l’attaquant français soit davantage emballé par cette solution. Mais aura-t-il d’autres choix ? Réponse durant l’été.