Tennis : Roger Federer inaugure un court à la Courneuve (vidéo)

Hier, mercredi 22 mai, le Suisse Roger Federer a inauguré un court de tennis à La Courneuve. Il a même échangé quelques balles avec des jeunes de Seine-Saint-Denis (93).

Roger Federer est de retour en région parisienne. Ce mercredi, le Suisse a inauguré un court de tennis flambant neuf à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis (93). Situé dans l'école Louise Michel, le terrain a été décoré par l'artiste Caroline Derveaux, dans le cadre du programme Around The World, créé par Uniqlo, sponsor de l'ancien numéro 1 mondial.

Un court haut en couleur qui a plu au Suisse. «J'ai joué sur tellement de terrains partout dans le monde, mais un terrain comme ça, pas souvent...», a-t-il déclaré au Figaro. «Il est fun. Le tennis doit être fun !»

Roger Federer practicing with some kids at a Uniqlo event.





That forehand is still as beautiful as ever.



pic.twitter.com/BKFmQOPbMH

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 22, 2024