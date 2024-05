Ligue 1 : quand le PSG va-t-il reprendre l’entraînement ?

Après avoir réalisé le triplé cette saison, les joueurs du PSG vont pouvoir profiter d’un mois et demi de repos avant de reprendre l’entraînement pour préparer la saison prochaine.

Des vacances bien méritées. Après le nouveau triplé réalisé cette saison, avec le championnat, le Trophée des champions et la Coupe de France, les joueurs du PSG vont profiter d’un mois et demi de repos pour recharger les batteries. Un mois et 19 jours pour être tout à fait précis. Les hommes de Luis Enrique sont en effet attendus au Campus PSG le 15 juillet pour entamer la préparation de la saison prochaine, avec pour commencer les traditionnels tests physiques et médicaux.

Mais cette reprise ne va pas concerner tout l’effectif parisien. Elle concernera uniquement les joueurs qui ne participeront pas dans les prochains jours à une compétition internationale avec leur sélection nationale (Euro ou Copa America) ou aux JO 2024 de Paris. Pour ceux retenus en sélection, la date de reprise se fera de manière individuelle en fonction de leur parcours, alors que les finales de l’Euro et de la Copa America auront lieu la veille (14 juillet).

Avant la reprise du championnat, fixé le week-end du 17 août, le club de la capitale devrait effectuer un stage d’avant-saison en Chine à des dates qui restent encore à définir.