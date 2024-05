Roland-Garros 2024 : éliminé au 1er tour par Alexander Zverev, Rafael Nadal se confie sur son avenir

Rafael Nadal a été éliminé, ce lundi, au 1er tour de Roland-Garros par Alexander Zverev (6-3, 7-6, 6-3). A 37 ans, l'Espagnol a sûrement disputé son tout dernier match dans le tournoi parisien.

C’était un moment attendu… Rafael Nadal a été éliminé lundi dès le premier tour - une première pour lui dans le tournoi parisien - de ce qui pourrait être son dernier Roland-Garros par le n°4 mondial Alexander Zverev après 3h05 d’une belle bataille. Après la rencontre, le Majorquin a pris le micro pour s’expliquer sur son avenir sans garantir sa présence l’an prochain Porte d’Auteuil.

Sous le regard de Novak Djokovic, Iga Swiatek ou encore Carlos Alcaraz, l’Espagnol, qui aura 38 ans le 3 juin et qui a remporté à 14 reprises le Majeur sur terre battue, a offert une très belle résistance à son jeune adversaire (27 ans), qu’il avait battu en 2022 en demi-finale avant d’aller décrocher son 14e sacre. Mais «Sasha» Zverev, récent vainqueur du Masters 1000 de Rome, s’est montré irréprochable et très serein tout au long de la partie pour infliger à «Rafa» ce qui pourrait être sa dernière défaite à Roland-Garros.

We love you too Rafa, and we hope to see you again next year #RolandGarros pic.twitter.com/7hX4Gw46WE — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2024

«Pourrait» car l’intéressé lui-même n’a pas confirmé ses adieux après la rencontre. «Je ne suis pas sûr à 100%, mais si c'est la dernière fois, je me suis amusé», a-t-il assuré en répétant après la rencontre qu'il y avait «un gros pourcentage de chances» qu'il ne revienne pas.

«La quantité d'énergie, j'ai du mal à parler... Je ne sais pas si c'est la dernière fois que je vais me retrouver ici devant vous... Je ne suis pas sûr à 100% mais si c'était la dernière fois, je voulais profiter du moment. Le public a été incroyable durant toute la semaine de préparation et aujourd'hui, les sensations que j'ai eues sont difficiles à décrire, a-t-il souligné. C'est difficile de trouver les mots mais c'était important pour moi de sentir l'amour du public comme je l'ai senti sur le tournoi que j'aime le plus au monde.»

De retour pour les Jeux olympiques ?

«J'ai traversé deux années très difficiles à cause des blessures. J'ai surmonté ce processus pour tenter de revenir ici à Roland-Garros, a confié Rafael Nadal devant une majorité de ses proches. Alors ce n'était pas un premier tour idéal, j'aurais eu besoin de faire un peu plus que ce que j'ai fait mais j'ai eu mes chances et Sasha est un très bon joueur. C'est difficile pour moi de vous dire ce qui va se passer pour moi à l'avenir. Il y a un gros pourcentage de chances pour que je ne revienne pas jouer ce tournoi, mais je ne peux pas le dire à 100%. J'aime beaucoup jouer ici, je voyage avec ma famille et je m'amuse beaucoup. (…) Je n'aurais jamais pu penser enfant être ici à 38 ans, avec tous les succès que j'ai connu ici. Je n'aurais jamais pu rêver gagner autant. Je sais que tous les souvenirs, année après année, ont été différents. C'était toujours des sensations magnifiques. Merci à mon équipe, ma famille, mes amis. Tous ceux qui m'ont aidé à certains moments de ma vie. Une dernière chose, vous tous, ce que vous m'avez fait ressentir sur ce court, c'est absolument inoubliable. Je vous remercie du fond du coeur. J'espère vous revoir mais je ne le sais pas vraiment. Merci.»

«J'espère en tout cas revenir pour les Jeux olympiques (cet été), a-t-il ajouté. Physiquement, je me sens mieux qu'il y a deux mois. Alors... Peut-être que dans deux mois, je dirais que c'est assez, je ne peux plus. Mais je n'y ai pas bien réfléchi pour le moment. J'ai encore des objectifs, comme les Jeux olympiques où je serai de retour sur ce court, ça me motive beaucoup. J'espère que je serai bien préparé. Toutes les sensations que j'ai eu sur ce court pendant ma carrière sont incroyables.» Champion olympique en 2008 à Pékin en simple et en 2016 à Rio en double (avec Marc Lopez), Rafael Nadal pourrait donc bien être de retour sur la terre battue de Roland-Garros cet été en simple et/ou en double, puisque Carlos Alcaraz avait confié qu’il souhaitait participer aux JO avec son lui. C'est en tout cas tout ce que souhaite le public français.