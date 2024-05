Roland-Garros : les quatre défaites de Rafael Nadal à Paris

Battu par Alexander Zverev, ce lundi, au 1er tour, Rafael Nadal a enregistré sa quatrième défaite à Roland-Garros depuis ses débuts en 2005.

Une statistique impressionnante. Avec 14 sacres, inutile de rappeler que Rafael Nadal est chez lui à Roland-Garros. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'Espagnol n'a perdu qu'à seulement quatre reprises depuis sa première participation en 2005.

2009 contre Robin Söderling

La première défaite du «Maître des lieux» s’est déroulée un après-midi de mai 2009. Quadruple détenteur du titre, le Majorquin est tombé sous les coups de boutoir de Robin Söderling en 7e de finale (6-2, 6-7, 6-4, 7-6). Le Suédois est parvenu à se hisser jusqu’en finale avant de s’incliner contre Roger Federer, qui a remporté son seul Roland-Garros.

Crédit Photo : Christophe Saidi / Icon Sport

2015 contre Novak Djokovic

En 2015, c’est Novak Djokovic qui a stoppé Rafael Nadal en quarts de finale. Dans une rencontre à sens unique, le Serbe a éliminé l’Espagnol en trois sets secs (7-5, 6-3, 6-1). Favori pour la victoire, «Nole» s'est incliné en finale contre le Suisse Stan Wawrinka et son célèbre short collector.

Crédit Photo : Dave Winter / Icon Sport

2021 contre Novak Djokovic

La troisième défaite est aussi à mettre à l’actif de Novak Djokovic. C’était en 2021 en soirée. Alors que la jauge était de 5.000 spectateurs jusqu’à 23h, suite aux mesures sanitaires, la rencontre a duré un peu plus longtemps et une dérogation a été donnée exceptionnellement après les cris dans les gradins des fans. Finalement, Rafael Nadal s'est incliné en quatre sets (3-6, 6-3, 7-6, 6-2).

Crédit Photo : Icon Sport

2024 contre Alexander Zverev

Ce lundi 27 mai, tous les yeux étaient rivés sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros. Rafael Nadal, non tête de série et pas épargné lors du tirage au sort, était opposé à Alexander Zverev (n°4 mondial). A l'aube de ses 38 ans, le Majorquin, qui n'a disputé qu'une dizaine de matchs depuis le début de l'année, n'est pas parvenu à faire le poids face à l'Allemand et s'est incliné en trois sets (6-3, 7-6, 6-3). C'est sa première défaite au 1er tour du tournoi parisien. Et probablement sa dernière apparition.

EMMANUEL DUNAND / AFP

A noter qu’en 2016, Rafael Nadal a été contraint de déclarer forfait avant son 3e tour face à son compatriote Marcel Granollers, en raison d’un poignet douloureux.