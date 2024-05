Arabie saoudite : le nouveau record battu par Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo s’est offert un nouveau record, ce lundi soir, lors de la victoire de son équipe d’Al Nassr contre Al Ittihad dans le championnat d’Arabie saoudite (4-2).

L’âge n’a aucune incidence sur son niveau. Auteur d'un doublé, Cristiano Ronaldo (39 ans) a battu, lundi soir, le record de buts sur une saison en Saudi Pro League, en signant ses 34e et 35e buts dans le championnat saoudien, lors du succès de son club Al Nassr contre Al Ittihad (4-2).

UN NOUVEAU RECORD POUR CRISTIANO RONALDO ! Le Portugais inscrit son 35ème but de la saison en Saudi Pro League, personne n'avait atteint ce total ! #AlNassrIttihad | #SaudiProLeague pic.twitter.com/0r6Nl3641O

Le Portugais, légende du Real Madrid et de Manchester United, a marqué dans le temps additionnel de la première période puis à la 69e minute. «CR7» bat ainsi le précédent record du Marocain Abderrazak Hamdallah (2018-2019).

I don’t follow the records, the records follow me. pic.twitter.com/rqywmmTfZD

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 27, 2024