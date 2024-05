Cameroun : la vive altercation entre Samuel Eto’o et le nouveau sélectionneur Marc Brys (vidéo)

Président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o a eu une vive altercation avec le nouveau sélectionneur Marc Brys, nommé sans son accord à la tête des Lions indomptables par le gouvernement.

La tension ne redescend pas au Cameroun. Elle est même montée d’un cran dans les bureaux de la Fédération de football avec une vive altercation entre Samuel Eto’o et le nouveau sélectionneur Marc Brys. Président de la Fecafoot depuis 2021, l’ancien attaquant n’a pas digéré que le technicien belge soit nommé à la tête des Lions indomptables par le ministère des sports sans son accord pour succéder à Rigobert Song après l’élimination en 8e de finale de la CAN 2024 contre le Nigeria.

L’échange entre Samuel Eto’o, président de la FECAFOOT et Marc Brys, sélectionneur des Lions indomptables.





« Bienvenue chez vous ! »





En marge de cette rencontre, vive altercation entre Eto’o et Cyrille Tollo, conseiller au MINSEP. pic.twitter.com/NOhrMjpd0o — AllezLesLions (@AllezLesLions) May 28, 2024

Peu après la nomination de Marc Brys, Samuel Eto’o a également tenté de lui imposer un staff, mais il s’est heurté au refus du ministre des Sports Mouelle Kombi. Face à cette décision, l’ancien joueur du FC Barcelone a annoncé le renvoi du nouveau sélectionneur, sensé diriger son premier à la tête du Cameroun, le 8 juin prochain, contre le Cap-Vert.

Et alors que cet imbroglio n'en finit plus d'agiter le pays, les hommes ont eu un accrochage virulent comme en témoigne une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Les images ne sont pas datées, mais cet échange très tendu pourrait avoir eu lieu lors de leur première rencontre. Après avoir eu une première prise de bec avec Cyrille Tollo, conseiller du ministère des Sports, à qui il a demandé de partir, Samuel Eto’o a eu une discussion particulièrement animée avec Marc Brys, où le ton est très vite monté.

«Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé, vous n’êtes pas entraîneur parce que quelqu’un d’autre vous a nommé», a lâché Samuel Eto’o. Et d'ajouter ensuite : «Vous ne faites pas la politique au Cameroun, il n’y a qu’un homme qui la fait et c’est le président Biya. Je suis le président de la Fédération et je dois assumer ce que vous faites. Je ne ferais pas ce que vous faites dans votre pays. Vous ne me parlez pas comme ça. Asseyez-vous, on va travailler. Arrêtez un peu ce bordel. Vous pensez que vous êtes dans quel pays Monsieur ? Je peux faire ça en Belgique ? Comment vous pouvez faire ça au Cameroun ?»

«Toi, non plus tu ne peux pas faire ça. Tu n’as jamais été entraîneur», lui a rétorqué Marc Brys. «J’ai été entraîneur», lui a rappelé Samuel Eto'o. «Pour trois semaines (à Antalyaspor entre décembre 2015 et janvier 2016)», a glissé le Belge. «Oui et j’ai été un très très grand joueur», a ensuite insisté Eto’o. «Félicitations», a fini par lâcher Marc Brys en serrant la main de son interlocuteur avant de quitter les lieux. Preuve que la crise est très profonde.