Formule 1 : Esteban Ocon écarté par Alpine pour le prochain Grand Prix au Canada ?

Tancé pour avoir accroché son coéquipier Pierre Gasly, dimanche, au Grand Prix de Monaco, Esteban Ocon pourrait être écarté par Alpine pour la prochaine course au Canada.

Un avenir en suspens. En fin de contrat avec Alpine à l’issue de la saison, Esteban Ocon a vu son futur s’assombrir considérablement au sein de l’écurie française. En cause, l’accrochage avec son coéquipier Pierre Gasly survenu, dimanche, lors du premier tour du Grand Prix de Monaco. «C’est triste ce genre d’incident, c’est exactement ce qu’on ne voulait pas voir et je crois que l’attaque d’Esteban (Ocon) était totalement hors de circonstances. C’est exactement ce qu’on ne voulait pas voir et on en tirera les conséquences», avait déclaré le directeur d’Alpine Bruno Famin, promettant de «trancher dans le vif».

Contact entre les 2 pilotes Alpine





Esteban Ocon et Pierre Gasly se touchent dans le 1er tour, juste avant le drapeau rouge #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/FwYg6QGmYq — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 26, 2024

Et les dirigeants d’Alpine pourraient lui infliger une importante sanction malgré les excuses du pilote normand, qui a reconnu sa responsabilité. Une sanction financière avec une amende, mais aussi sportive. Selon Sky Sports, l’équipe française envisagerait «sérieusement» d’écarter Esteban Ocon pour le prochain Grand Prix au Canada (9 juin) et d’installer Jack Doohan dans le baquet de l’Alpine. Le jeune pilote (21 ans) a d’ailleurs été vu longuement en discussion avec Bruno Famin après l’incident. Même si, pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise.

Alors qu’Esteban Ocon est à la recherche d’un volant pour la saison prochaine, cet accident en principauté, qui lui a valu d’écoper de cinq places de pénalité sur la grille de départ au Canada, pourrait avoir de sérieuses conséquences sur la suite de sa carrière. A court comme à moyen terme.