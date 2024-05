Kings World Cup : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le 2e match de l’équipe française ?

Après sa victoire inaugurale contre l’Espagne, l’équipe française «Foot2Rue», engagée dans la Kings World Cup, va affronter, ce mercredi, son homologue mexicaine pour son 2e match dans la compétition.

Confirmer la première victoire. Après leur incroyable remontada lors de leur premier match (victoire aux tirs au but contre les Espagnols après avoir été menés 5-1, ndlr), les Français de l’équipe «Foot2Rue» affrontent l’équipe mexicaine de Peluche Caligari, ce mercredi 29 mai, à l’occasion de leur 2e match dans la compétition.

Les Mexicains avaient brillé lors de la première rencontre en battant les Belges d'Eden Hazard, 5 buts à 4.

Pour cette rencontre, l'équipe française sera privée de Samir Nasri, blessé dès le premier match, mais elle pourra compter sur Jérémy Ménez.

Pour rappel, la Kings World Cup a été lancée par l’ancien footballeur Gerard Piqué et plusieurs YouTubeurs. Cette compétition de football à 7 contre 7 a des règles bien particulières et les matchs sont plus court avec un format de deux périodes de 20 minutes.

Programme TV

Foot2Rue-Peluche Caligari

2e journée de la Kings World Cup

Mercredi 29 mai

A suivre en direct à partir de 23h sur les chaînes Twitch d’AmineMaTue et de la Kings League et sur la plate-forme M6+.