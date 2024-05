Roland-Garros 2024 : comment est-il possible se faire rembourser ses places en cas de pluie ?

Les premiers jours de l’édition 2024 de Roland-Garros ont été perturbés par la pluie, qui a provoqué l’interruption de plusieurs matchs à la Porte d’Auteuil.

Un temps très humide. Un peu trop sûrement au goût des spectateurs de Roland-Garros. Le début de l’édition 2024 des Internationaux de France a été perturbé par la pluie, qui s’est abattue sur les courts de la Porte d’Auteuil entraînant l’interruption de nombreux matchs. Et c’est peut-être loin d’être fini au regard des prévisions météorologiques. Des averses sont encore annoncées dans la capitale dans les prochains jours. De quoi à nouveau bouleverser le programme du Grand Chelem parisien, sauf sur le court Philippe-Chatrier et le court Suzanne-Lenglen, qui bénéficient d’un toit.

Mais si le mauvais temps venait à perdurer, perturbant les rencontres sur les autres courts, il est possible de se faire rembourser ses billets. D’après le règlement du tournoi, ils seront remboursés en intégralité si «le temps de jeu est inférieur à deux heures pour cause d’intempéries». Et si tel est le cas, il n’y a aucune démarche à faire. Les détenteurs de billets se verront rembourser, d’ici au 31 juillet prochain, directement sur le compte bancaire ayant servi à l’achat. Et cette garantie est incluse dès l’achat d’un billet pour les courts annexes ainsi que le court Simonne-Mathieu, qui ne sont pas protégés.

Il est également possible de souscrire à une assurance optionnelle «moins de deux heures - aléas sportifs» qui comprend également les sessions de nuit. Elle permet de se faire rembourser en cas de d’abandon ou de disqualification, à condition également que la durée du match n’excède pas deux heures de jeu.