Borussia Dortmund : un fabricant d’armes devient sponsor du club allemand

Le Borussia Dortmund, qui dispute samedi la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, a conclu un accord avec le fabricant d'armes Rheinmetall, qui va devenir l’un des sponsors du club allemand.

Un partenariat pas comme les autres. A trois jours de la finale de la Ligue des champions, contre le Real Madrid, le Borussia Dortmund a conclu un accord de parrainage d’une durée de trois ans avec le géant allemand de l’armement Rheinmetall pour un montant qui n’a pas été dévoilé. Cet accord comprend des espaces publicitaires sur le terrain de club de la Ruhr et lors des conférences de presse. Le logo de l’entreprise devrait d’ailleurs être visible pour la première fois pendant la préparation de la formation allemande pour la finale de la Ligue des champions, prévue, ce samedi, à Wembley (Londres).

Rheinmetall wird neuer „Champion Partner“ des @BVB und tritt künftig im sportlichen und gesellschaftlichen Umfeld des Fußball-Bundesligisten auf. „Mit dem BVB und Rheinmetall haben sich zwei Partner gefunden, die mit ihren Ambitionen, ihrer Haltung und ihrer Herkunft gut… pic.twitter.com/gaLXX6kJv7 — Rheinmetall (@RheinmetallAG) May 29, 2024

Rheinmetall est un fabricant d’obus et de matériel pour chars et l’un des groupes les plus en vue d’Allemagne dans le sillage de la guerre en Ukraine. Profitant de la remilitarisation de l’Europe, depuis le début du conflit en février 2022, il a même fait son entrée, l’année dernière, dans le club fermé des 40 entreprises du Dax, l’indice phare de la Bourse de Francfort. Une première pour une entreprise d’armement outre-Rhin.

Mais la conclusion de cet accord a fait l’objet d’un débat animé au sein du club en raison des éventuelles controverses et polémiques qu’il pourrait provoquer, selon le quotidien financier Handelsblatt.