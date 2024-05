Euro 2024 : qui sont les cinq joueurs absents du rassemblement des Bleus ce mercredi ?

L’équipe de France se rassemble, à partir de ce mercredi, pour entamer la préparation à l’Euro 2024. Mais cinq des 25 joueurs retenus manqueront à l’appel à Clairefontaine.

Les Bleus passent en mode «Euro 2024». Les joueurs de l’équipe de France ont rendez-vous, à partir de ce mercredi, à Clairefontaine pour entamer la préparation de la compétition. Mais si Jonathan Clauss est arrivé en premier au château suivi de Warren Zaïre-Emery, cinq des 25 joueurs retenus par Didier Deschamps manqueront à l’appel pour ce début de rassemblement.

Il s’agit de Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, qui disputeront la finale de la Ligue des champions, ce samedi, avec le Real Madrid contre le Borussia Dortmund à Wembley (Londres). Les deux autres absents sont Théo Hernandez et Olivier Giroud qui participent à une tournée avec l’AC Milan en Australie. Touché à un doigt la semaine dernière, Mike Maignan a lui été exempté et a donc rejoint le reste de ses coéquipiers. Le groupe tricolore devrait être au complet à partir de lundi prochain.

Kylian Mbappé et ses coéquipiers auront deux matchs amicaux au programme durant cette préparation. Le premier contre le Luxembourg, le mercredi 5 juin, à Metz, puis le second face au Canada, le dimanche 9 juin, à Bordeaux. Les Bleus prendront ensuite la direction de l’Allemagne, où ils feront leur entrée en lice, le lundi 17 juin, contre l’Autriche.