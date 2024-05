JO 2024 : voici quand Thierry Henry va dévoiler sa pré-liste pour le stage de préparation

Sélectionneur de l’équipe de France olympique, Thierry Henry va dévoiler une pré-liste en début de semaine prochaine pour le stage de préparation aux JO 2024 à Paris.

Qui participera aux JO 2024 avec l’équipe de France de football ? Un premier élément de réponse devrait être connu en début de semaine prochaine. Sélectionneur de cette équipe, Thierry Henry doit tenir une conférence de presse, ce lundi 3 juin (11h), au cours de laquelle il dévoilera une pré-liste des joueurs retenus pour le stage de préparation. Ce stage doit commencer le 16 juin prochain à Clairefontaine, soit un peu plus d’un mois avant l’entrée en lice des Bleuets, prévue le 24 juillet contre les Etats-Unis sur la pelouse du stade Vélodrome (Marseille).

Thierry Henry, sélectionneur de la Sélection U23, communiquera le, la des joueurs retenus pour le stage de préparation aux de @Paris2024 ! pic.twitter.com/bDQX56XYtj — Equipe de France (@equipedefrance) May 29, 2024

Durant cette préparation, Thierry Henry et ses joueurs auront trois matchs amicaux, contre le Paraguay à Bayonne (4 juillet), puis la République Dominicaine (11 juillet) et le Japon (17 juillet) à Toulon. Mais avant ces rencontres, le sélectionneur tricolore devra avoir communiqué sa liste définitive, la date butoir étant fixée au 3 juillet.

Cette liste devra être composée au maximum de 18 joueurs et 4 réservistes et pourra comporter seulement trois joueurs de plus de 23 ans. Mais la tâche s’annonce loin d’être simple car le tournoi olympique n’est pas inscrit au calendrier Fifa et les clubs n’ont donc pas l’obligation de libérer leurs joueurs.