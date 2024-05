Laver Cup : Yannick Noah nommé à la tête de l’équipe européenne

Yannick Noah a été nommé, ce mercredi, à la tête de l’équipe européenne de la Laver Cup à partir de 2025. Il succèdera au Suédois Björn Borg.

Un nouveau rôle de capitaine pour Yannick Noah. Ancien capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis et de Fed Cup, l’ancien vainqueur de Roland-Garros 1983 a été nommé, ce mercredi, à la tête de l’équipe européenne de Laver Cup. Il a été désigné pour remplacer le Suédois Björn Borg, qui occupe cette fonction depuis la création de ce tournoi en 2017.

Introducing the next Team Europe Captain, Yannick Noah.





Noah will attend this year’s Laver Cup in Berlin to prepare for his new role and be formally introduced as the next Team Europe Captain. His term will begin with Laver Cup San Francisco 2025. https://t.co/rzn4uIQQCU pic.twitter.com/WD25XijYgg

— Laver Cup (@LaverCup) May 29, 2024