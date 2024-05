Lutte contre l’homophobie : une lourde suspension infligée à Mohamed Camara ?

Mohamed Camara est convoqué, ce jeudi, devant la commission de discipline de la LFP et encourt une lourde suspension pour avoir caché le logo de la lutte contre l’homophobie lors de la dernière journée de Ligue 1.

L’heure est aux explications. Mohamed Camara est convoqué, ce jeudi, à partir de 18h, devant la commission de la discipline de la LFP pour avoir délibérément caché le logo arc-en-ciel sur son maillot et porté par tous les joueurs, entraîneurs et arbitres dans le cadre de la campagne de lutte contre l’homophobie organisée lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Et le milieu de terrain de l’AS Monaco, qui avait également boycotté la photo protocolaire avant le match contre Nantes, encourt une très lourde suspension.

Des sanctions également en interne ?

L’international malien pourrait écoper jusqu’à 10 matchs de suspension, selon le barème disciplinaire de la Fédération française de football. Il pourrait ainsi manquer près d’un tiers du championnat la saison prochaine. Le club de la principauté, qui avait présenté ses excuses à la LFP et qui n’a pas prévu d’assister son joueur devant la commission de discipline, avait également évoqué de possibles sanctions en interne.

Des sanctions réclamées par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, aussi bien envers le joueur que le club. «Un tel comportement doit faire l’objet des sanctions les plus fermes à la fois contre le joueur mais aussi contre le club qui l’a laissé faire», avait déclaré la ministre des Sports. D’autres voix s’étaient également élevées pour dénoncer l’attitude de Mohamed Camara, qui a bénéficié du soutien de la Fédération malienne de football.

La décision de la commission de discipline devrait être connu dans le courant de la soirée.