«On m’a craché un chewing-gum. (…) Ça ne se passe qu’en France» : le Belge David Goffin critique sèchement le public de Roland-Garros

Le Belge David Goffin, vainqueur, mardi, du Français Giovanni Mpetshi Perricard, a critiqué le public de Roland-Garros après avoir été victime d’un crachat de chewing-gum de la part d’un spectateur.

Il a tiré la sonette d'alarme. Malmené tout au long de son match contre le jeune Français Giovanni Mpetshi Perricard par les spectateurs du court n°14, David Goffin n’a pas caché sa colère, mardi, à l'issue de sa victoire au 1er tour de Roland-Garros.

«C'est vraiment trop. Ça devient du foot, bientôt il y aura des fumigènes, des hooligans et ça se battra dans les tribunes. Ça commence à devenir ridicule, a lâché Belge. Clairement, ça va trop loin, c'est de l'irrespect total. Certains sont plus là pour foutre le bordel que pour mettre l'ambiance. Aujourd'hui, quelqu'un m'a craché son chewing-gum. Ça devient compliqué. C'est pour ça que j'ai voulu rester calme. Si je commence à m'énerver là-dessus, ça peut me déstabiliser.»

Le précédent Taylor Fritz-Arthur Rinderknech

Alors que chacune de ses fautes a été applaudie dans la dernière manche, l’ancien 7e mondial, désormais 115e mondial, s'est permis de chambrer le public, en montrant son oreille avec un grand sourire, à l'issue de la rencontre. «Quand on a eu 3h30 avec le public qui te tape sur la tête, tu es content de charrier deux secondes. Ils l'ont mérité», a-t-il confié.

L’an dernier, le match entre l’Américain Taylor Fritz et le Français Arthur Rinderknech avait vu le premier être siffé tout au long de la partie par le public. Ce qui avait fait beaucoup parler. «Beaucoup de gens se plaignent. C'est l'écho qu'il y a dans le vestiaire et dans les instances ATP. Je pense que ça ne se passe qu'en France, a lâché David Goffin. À Wimbledon il n'y a pas ça. En Australie non plus. L'US Open, c'est plutôt tranquille. Ici c'est vraiment une ambiance malsaine».

Lors du 2e tour, le Belge affrontera Alexander Zverev, tombeur, lundi, de Rafael Nadal pour ce qui pourrait être le dernier match de l’Espagnol aux Internationaux de France. Et après ses déclarations, il ne devrait pas avoir le public dans sa poche.