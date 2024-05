Une star des sports de combat sort 1 million de dollars en cash en pleine interview (vidéo)

Invité dans le célèbre podcast de Joe Rogan, Craig Jones, grand combattant et pratiquant du jiu-jitsu brésilien, a sorti un énorme sac avec 1 million de dollars en petites coupures.

Il a voulu marquer les esprits. Craig Jones est loin d’être méconnu dans l’univers des sports de combat. Reconnu comme étant une grande star du jiu-jitsu brésilien, il a l’ambition de monter un énorme tournoi pour que sa discipline soit de plus en plus exposée dans le monde entier. Et ce mercredi, au micro de Joe Rogan, il a montré qu’il avait les moyens financiers.

Craig Jones a sorti un sac contenant 1 million de dollars sur le bureau de Joe Rogan. «Je n'ai jamais vu 1 million de dollars comme ça, s’est étonné le présentateur, ancien combattant de l’UFC. Je n'ai même jamais vu un chèque d'1 million de dollars.»

Craig Jones n’est pas un inconnu dans le MMA d’ailleurs. Il a déjà effectué des entraînements aux côtés d’Israel Adesanya ou encore d’Alexander Volkanovski.