Vente de l’OM : la réponse ferme du propriétaire Frank McCourt

Frank McCourt, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, a une nouvelle fois tenu à répondre aux rumeurs d’une vente du club olympien.

Il a mis les points sur les i. Présent à Marseille depuis mardi, l’Américain Frank McCourt s’est confié à plusieurs médias dont le JDD. L'homme d'affaires a notamment rappelé que le club n’était pas à vendre tout en réaffirmant les pleins pouvoirs décisionnaires de Pablo Longoria, président de l’OM.

«La question de la vente de l'OM devient absurde. J'y réponds depuis huit ans, a déclaré l'Américain. J'aime l'OM. Engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes.»

Un projet à long terme

Frank McCourt, propriétaire du club depuis 2016, compte bien continuer à investir et ce, malgré le fait que l’OM, demi-finaliste de la Ligue Europa (éliminé par l’Atalanta Bergame vainqueur en finale contre le Bayer Leverkusen, ndlr) ne soit pas européen la saison prochaine.

«Je le garde pour les mêmes raisons qui ont fait que je l'ai acheté : j'adore le sport, l'OM est l'un des plus grands clubs en Europe, le football européen est le meilleur sport au monde et Marseille est une grande ville qui, comme Boston aux Etats-Unis, adore le sport, a-t-il expliqué, cette fois-ci, à La Provence. Elle est très passionnée. Ce club a un héritage, il est légendaire. Pour moi, c'est donc une joie. J'adore l'OM, j'adore cette ville. Rien ne me rend plus heureux que d'assister à un match de football ici. Ma promesse est toujours la même : faire grandir ce club et le remettre à sa place. C'est un projet à long terme. Je suis heureux des fondations que nous avons pu mettre en place. (...) Cela peut paraître drôle à l'extérieur, mais j'ai toujours la même réponse : le club n'est pas à vendre. Et ce, même si ça revient toujours dans les conversations des gens.»

Frank McCourt a loué le travail de son président Pablo Longoria, qui travaille actuellement pour trouver un successeur à Jean-Louis Gasset sur le banc phocéen. Les Marseillais auraient fait de Sergio Conceiçao, récent vainqueur de la Coupe du Portugal avec Porto, leur priorité.