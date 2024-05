Angleterre–France, qualifications Euro dames 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France féminine de football se déplace en Angleterre dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2025 ce vendredi 31 mai. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match.

Du très lourd. En tête de leur groupe après deux succès, les Bleues vont défier l’Angleterre lors de la troisième journée des éliminatoires de l’Euro 2025, ce vendredi 31 mai.

Les joueuses d’Hervé Renard avaient battu l’Irlande (1-0) et la Suède (0-1). De leur côté, les Anglaises, tenantes du titre et vice-championnes du monde, a ont été accrochée par la Suède (1-1) avant de se ressaisir contre l’Irlande (0-2). Les deux équipes ne se sont plus croisées depuis une victoire des Bleues 3-1 en match amical en 2022.

La rencontre se disputera à Newcastle. Les deux nations se retrouveront à Saint-Etienne le 4 juin pour lancer la phase retour des éliminatoires. À noter que les deux premiers de chaque groupe composé de quatre équipes se qualifient pour l’Euro 2025.

Programme TV

Angleterre-France

Eliminatoires Euro 2025

Vendredi 31 mai

21h sur France 3