«Il y avait la Coupe du monde au Qatar» : Kylian Mbappé explique les raisons de sa prolongation au PSG en 2022

Kylian Mbappé, qui va quitter le PSG cet été, a expliqué ce mercredi pourquoi il avait prolongé avec le club de la capitale en 2022 malgré le fort intérêt du Real Madrid.

L’heure de la confession. Dans une interview accordée à CNN, le capitaine de l’équipe de France a révélé les raisons de sa prolongation au PSG en 2022. Un choix qui dépasserait le sportif avec en toile de fond, l’organisation de la Coupe du monde au Qatar.

«C’était plus que le PSG, il y avait la Coupe du monde au Qatar, il y avait plein de choses autour de ça, a confié le meilleur buteur de l’histoire du club parisien. C’était une grande et difficile décision. C’était très difficile pour un garçon de 20 ans. Mais je ne regrette rien. Dans une carrière, vous devez prendre des décisions difficiles et c’est ce que j’ai fait. Après, je suis devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Je veux juste me souvenir des belles choses. Bien sûr, ce n’était pas une situation facile, je ne souhaite à personne de vivre ça».

À l’époque, le club espagnol était très optimiste pour le faire venir à la fin de son contrat et finalement, le natif de Bondy avait finalement pris toute l’Espagne à contre-pied en prolongeant de deux saisons (et une en option) avec le Paris Saint-Germain.

«Je veux être heureux. Je vais quitter mon pays pour la première fois. Ce sera une expérience incroyable et je suis impatient d’être dans mon nouveau club, a-t-il confié. Je veux gagner des trophées bien sûr, découvrir mes nouveaux coéquipiers, si on parle football. Mais en tant qu’homme, je veux être heureux et que ma famille le soit aussi et profite du moment avec moi».