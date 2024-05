Ligue des champions : le record original du PSG cette saison

Alors que la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund se dispute ce samedi, le PSG pourra se consoler avec un petit record enregistré sur cette édition 2023-2024.

Un petit lot de consolation. Alors qu’il verra son bourreau en demi-finale, le Borussia Dortmund, tenter de décrocher une deuxième Ligue des champions ce samedi contre le Real Madrid à Wembley (Angleterre), le Paris Saint-Germain pourra se satisfaire d’un petit record cette saison dans la compétition.

D’après une étude réalisée par Expedia Live, partenaire de la Ligue des champions, les supporters du club de la capitale sont les plus dévoués à l’extérieur dans la plus célèbre des compétitions européennes des clubs. Dans un classement des 10 rencontres de la Ligue des Champions ayant généré la plus forte demande de voyage, trois matchs des Parisiens arrivent dans le Top 10.

@Expedia Live - capture d'écran CNEWS



Le quart de finale retour sur la pelouse du FC Barcelone arrive en tête de liste, avec une hausse de 360 % des recherches sur le site Expedia (+360%). Autres rencontres citées : le match de poules Borussia Dortmund-PSG (+260%) et le huitième de finale Real Sociedad-PSG à Saint-Sébastien (+200%).

Pour rappel, après avoir terminé deuxième de sa poule (derrière le Borussia Dortmund), Paris a d'abord éliminé la Real Sociedad (huitièmes de finale) puis le FC Barcelone (quarts de finale), avant de tomber contre les Allemands de Dortmund (demi-finales).