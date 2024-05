MMA : le Brésilien Paulo Costa veut qu’on lui offre la ceinture du combattant le plus beau

En lice ce samedi à l’UFC 302 contre Sean Strickland, le combattant brésilien Paulo Costa a eu une demande très particulière en conférence de presse ce mercredi soir à Newark (Etats-Unis).

Une ceinture créée pour lui ? Connu pour un avoir l’un des physiques les impressionnants de l’UFC, Paulo Costa sait en jouer.

En conférence de presse de l’UFC 302, qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, il s’en est amusé proposant même qu’on lui offre la ceinture… BLF – Best Looking Fighter (combattant le plus beau).

Selon un classement des plus beaux combattants établi par l’intelligence artificielle, Paul Costa arrive deuxième derrière Conor McGregor mais devant Khamzat Chimaev et son adversaire ce week-end Sean Strickland.

«Je suis content car j'ai battu Sean Strickland. Mais je suis le «BLF», le plus beau combattant de tous les temps, a-t-il confié. Que se passe-t-il ? Je pense que cette IA n’est pas si bonne, vous l’avez correctement payée ?»

Pour son combat de samedi, Paulo Costa a redoublé d’efforts dans les entraînements et sa diète pour afficher une forme encore plus impressionnante.