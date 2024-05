Rafael Nadal : son entraîneur soutient que «le moment n'est pas venu» pour sa fin de carrière

Après sa défaite au premier tour de Roland-Garros, l'incertitude pèse toujours sur la fin de carrière de Rafael Nadal. Son entraîneur, Carlos Moya, s'est montré plutôt optimiste quant à une poursuite de sa carrière sur les courts.

Rafael Nadal et Roland-Garros, est-ce vraiment terminé ? Après sa défaite au premier tour contre Alexander Zverev, aucune cérémonie n'a été organisée pour célébrer une éventuelle fin de règne. Dans son interview d'après-match, l'Espagnol s'est lui-même montré très évasif sur la suite de sa carrière.

«Je ne suis pas sûr à 100%, mais si c'est la dernière fois, je me suis amusé», a-t-il déclaré, assurant qu'il y avait «un gros pourcentage de chances» pour que ce soit son dernier Roland-Garros.

Pour son entraîneur Carlos Moya, la tendance apparaît toutefois positive sur les prochaines échéances à venir. «Dans cette défaite, Rafa s'est vu compétitif, il s'est vu capable de jouer à un bon niveau, même s'il n'a pas saisi les opportunités. Ce match lui a permis de constater que s'il y a de la continuité, sans blessures, dans les tournois, il peut jouer à un bon niveau. Il y a de l'espoir dans l'équipe car on voit qu'il y en a chez lui, qu'il y a l'envie de jouer», décrypte-t-il dans des propos rapportés par L'Équipe.

«Il y a des doutes»

Malgré un enchaînement de blessures et un corps façon «puzzle» dont «toutes les pièces sont désassemblées», Rafael Nadal semble avoir toujours de belles ambitions et une marge de progression pour retrouver son meilleur niveau. Son coach l'estime ainsi à «80-85% de son meilleur niveau du moment», même s'il souffre d'un «manque de continuité» entre les matchs.

Carlos Moya raconte que «Le Matador» a beaucoup douté depuis sa reprise, allant même jusqu'à dire «je ne peux plus» pendant les entraînements. «Il y a eu des moments où il a eu envie de se retirer. Mais quand on est sûr que le moment est arrivé, on s'en rend compte et il n'y a pas de doutes. Et là, il y a des doutes.» Avant de l'assurer : «Là, le moment n'est pas venu. Il veut encore explorer sur d'autres tournois quel est réellement son niveau».

Seule certitude dans les ambitions du natif de Manacor : les prochains JO de Paris 2024. «J'ai encore des objectifs, comme les Jeux olympiques où je serai de retour sur ce court, ça me motive beaucoup. J'espère que je serai bien préparé», a-t-il insisté à ce sujet. «Aujourd'hui, il ne veut pas fermer la porte», confirme quant à lui Carlos Moya.