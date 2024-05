Roland-Garros : les abus de certains spectateurs signent la fin de l'alcool en tribunes

Ce jeudi 30 mai, la directrice de Roland-Garros, Amélie Mauresmo, a durci le ton face aux débordements en tribunes dénoncés par certains joueurs. Désormais, l'alcool sera interdit dans les gradins et les personnes qui ne respectent pas les consignes pourront être exclues.

Mise au point ferme aux Internationaux de France. Ce jeudi 30 mai, la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, a tenu à répondre aux préoccupations de certains joueurs, qui ont dénoncé des comportements déplacés dans les tribunes.

Ces derniers jours, ce sont deux joueurs qui ont tiré la sonnette d'alarme. D'abord, le Belge David Goffin qui a accusé un spectateur de lui avoir «craché son chewing-gum» pendant la rencontre. Le soir, c'est la championne en titre, Iga Swiatek, qui a demandé au public de «ne pas crier pendant les échanges».

Face à ces critiques de plus en plus répétées, Amélie Mauresmo a annoncé plusieurs mesures pour enrayer la situation. Parmi lesquelles l'interdiction désormais effective de l'alcool dans les gradins. «Pour l'alcool, on a des consignes, jusqu'à présent il était autorisé en tribunes, maintenant ce ne sera plus le cas», a-t-elle confirmé, relaie Franceinfo. Toutefois, l'alcool n'a pas été interdit dans les allées de Roland-Garros ainsi que dans les loges.

Tenir le public

Les mesures ont également été renforcées du côté du corps arbitral afin de calmer les esprits au plus vite. «Tenir son public, c'est aussi le rôle de l'arbitre», a tempéré la directrice du tournoi. «J'ai fait passer les consignes aux arbitres de chaise, d'être hyper réactifs».

«S'il y a le moindre comportement au-delà de la limite, si on ne se comporte pas bien ou si on jette des choses sur les joueurs, c'est niet, on sort», a renchéri Amélie Mauresmo dans des propos relayés par Le Monde. Elle promet également que les personnes pourront être «localisées» en cas de débordements répétés. Ainsi, un spectateur dont le comportement est jugé dérangeant ou inapproprié pourra être expulsé du court.

L'édition 2024 de Roland-Garros s'est poursuivie dans le calme, ce jeudi 30 mai, malgré l'arrêt des matchs sur les terrains annexes en raison de la pluie.