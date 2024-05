Boxe : Deontay Wilder, carte, horaires, TV… tout savoir sur la soirée Queensberry-Matchroom de ce samedi

Ce samedi 1er juin, à Riyad (Arabie saoudite), aura lieu une soirée Queensberry vs Matchroom (5 contre 5), les deux grandes promotions de boxe anglaise, avec notamment le retour de Deontay Wilder. TV, cartes, horaires… voici tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand a lieu ce gala de boxe ?

Deontay Wilder va faire son retour sur les rings de boxe lors de la soirée Queensberry vs Matchroom qui se tiendra ce samedi 1er juin à la Kingdom Arena de Riyad en Arabie Saoudite. L’Américain affrontera le Chinois Zhilei Zhang.

Comment va se dérouler la soirée ?

Les promoteurs Frank Warren (Queensberry) et Eddie Hearn (Matchroom) ont chacun sélectionné cinq boxeurs pour s'affronter. Les catégories de poids sont les poids plume, les poids moyens, les poids mi-lourds et les poids lourds. Les points sont marqués comme suit : un point pour une victoire par décision, deux points pour une victoire par KO/TKO, zéro point pour un match nul, les scores du capitaine seront doublés.

La carte des combats

Zhilei Zhang (Queensberry) vs. Deontay Wilder (Matchroom)

Daniel Dubois (Queensberry) vs. Filip Hrgovic (Matchroom)

Hamzah Sheeraz (Queensberry) vs. Austin Williams (Matchroom)

Dmitry Bivol vs. Malik Zinad (seul combat qui ne fait pas partie du Queensberry vs Matchroom)

Raymond Ford (Matchroom) vs. Nick Ball (Queensberry)

Willy Hutchinson (Queensberry) vs. Craig Richards (Matchroom)

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Cette soirée sera à suivre à partir de 19h00 (heure française) sur la plateforme DAZN. Il s’agira d’une soirée en PPV et nécessitera donc de prendre un abonnement (9.99 euros ou 14.99 euros) et de payer en plus 19.99 euros pour le PPV.