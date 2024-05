Roland-Garros : le Français Arthur Rinderknech se blesse en tapant dans un panneau publicitaire et abandonne (vidéo)

En bonne position après avoir gagné les deux premiers sets lors de sa rencontre du deuxième tour de Roland-Garros ce jeudi 30 mai face à l’Argentin Tomas Martin Etcheverry, le tennismen français Arthur Rinderknech a dû déclarer forfait (6-3, 7-6 (10-8), 1-6, 0-5) après s’être blessé en tapant de rage dans un panneau publicitaire.

Une blessure bête et insolite au plus mauvais moment. Opposé à l’Argentin Tomas Martin Etcheverry, tête de série numéro 28, lors du deuxième tour de Roland-Garros ce jeudi, le Français Arthur Rinderknech a vécu un cauchemar.

Alors qu’il était parvenu à empocher les deux premiers sets de la rencontre, il a progressivement vu son adversaire revenir dans le match, en perdant d’abord le troisième set puis en se faisant «breaker» d’entrée de quatrième set. Mené deux jeux à zéro dans le quatrième set, il a alors frappé par frustration avec son pied gauche dans un panneau publicitaire, pensant que ce dernier était une bâche.

#RolandGarros | C’est terrible pour Arthur Rinderknech, qui abandonne contre Tomás Martín Etcheverry après s’être blessé sur un geste de frustration… pic.twitter.com/1Y3nkKmT8I — francetvsport (@francetvsport) May 30, 2024

Touché au gros orteil du pied gauche, le Français, 69e mondial, a eu recours à une intervention médicale pour tenter d’atténuer la douleur. Il a tenté de reprendre le match, mais il a finalement été contraint d’abandonner quelques minutes plus tard, défait sur le score de 6-3, 7-6 (10-8), 1-6, 0-5.

Extrêmement déçu d’abandonner devant son public, le joueur tricolore a détaillé l’ampleur de sa blessure ce vendredi après avoir passé une échographie puis une IRM.

«En cognant le mur, je me suis un peu plié l’orteil à la verticale. Ça a pincé et frappé cette articulation, ça m’a pété le cartilage entre ces deux os et ça a totalement «chamboulé» l’arthrose que j’avais à cet endroit. Ça a créé une grosse inflammation, un peu d’arthropathie et un œdème osseux. Mais rien de fracturé, pas de lésion ligamentaire ou du tendon», a confié le joueur dans un entretien accordé à L’Équipe ce vendredi.