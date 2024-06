Athlétisme : pourquoi Azeddine Habz et Simon Bédard n’iront pas aux Championnats d’Europe à Rome ?

Selon la Fédération française d’athlétisme, «une erreur administrative» de sa part devrait empêcher Azeddine Habz et Simon Bédard de se rendre aux Championnats d’Europe à Rome. Une bourde qui ne plaît pas aux athlètes.

Une erreur qui ne passe pas. Azeddine Habz, spécialiste du 1.500 mètres et candidat à la médaille européenne, ne devrait pas se rendre aux championnats d’Europe d’athlétisme à Rome (7-12 juin). Même scénario pour Simon Bédard, coureur sur 10.000 mètres. Mais, alors que toutes les conditions étaient réunies pour les voir évoluer en Italie, comment expliquer leur absence de la liste des engagés de la Fédération française d’athlétisme (FFA) ?

À en croire la FFA, ce n’est pas un choix volontaire de sa part mais bien «une erreur de saisie administrative». Face à cette «bourde», elle assure néanmoins «mettre tout en œuvre» pour qu’ils intègrent la sélection. Et pourtant, les deux athlètes avaient tout fait pour être éligibles à cette liste.

Médaillé de bronze à l’Euro indoor 2023

De son côté, Azeddine Habz a été médaillé de bronze sur 1.500 mètres lors de l’Euro indoor 2023, remporté le meeting de Marrakech le 19 mai dernier et pris jeudi soir la troisième place du meeting d'Oslo avec un très bon chrono (3m30'80). Cet hiver, le Français avait même battu le record de France. Mais, à son plus grand désarroi, le coureur français voit ses performances être gâchées par une «erreur administrative».

«Ce soir, le responsable de la haute performance à la FFA m'a confirmé que, malgré des discussions avec European Athletics, je ne pourrai pas participer à cette compétition. Je suis profondément bouleversé par cette situation et vais consulter mon entourage professionnel pour la gérer au mieux», a déploré Azeddine Habz dans une publication sur Instagram.

«Écoeuré»

En ce qui concerne Simon Bédard, spécialiste du 10.000 mètres, même si les ambitions ne sont pas les mêmes que son compatriote, l’athlète se dit «écoeuré». «Malgré avoir réalisé trois fois les minima requis pour y participer, la Fédération française d'athlétisme a oublié de m'enregistrer. Elle a tout mis en œuvre pour rattraper son erreur, mais European Athletics a refusé catégoriquement le fait de me réintégrer dans la liste. Pourquoi c'est l'athlète qui doit en subir les conséquences ?», a-t-il dénoncé.

Cette erreur le prive d’une première sélection dans un Championnat majeur. «European Athletics, vous n'avez pas de cœur. Ça fait des années que je m'entraîne pour de telles échéances. Je consacre ma vie à ce sport, chaque jour, je mets tout en œuvre pour me surpasser et atteindre les objectifs que je me suis fixé et là, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. (...) Je suis écoeuré, j'ai plus envie de courir et partir loin d'ici», a avoué l’athlète tricolore. En pleine année olympique en France, cette erreur administrative de la part d’une fédération semblait improbable.