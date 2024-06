Banni de la FFT, coups de gueule, blessures… Qui est Corentin Moutet, dernier Bleu en lice à Roland-Garros ?

Ce vendredi, Corentin Moutet s’est qualifié en 8es de finale de Roland-Garros après sa victoire face à l’Autrichien Sebastian Ofner. Alors qu’il avait été banni par la FFT en 2022, il est désormais le seul Bleu en deuxième semaine des Internationaux de France.

Banni de la Fédération française de tennis fin 2022, il est désormais le seul Bleu en 8es de finale de Roland-Garros cette année. Corentin Moutet n’en finit pas de surprendre durant les Internationaux de France 2024.

Et pourtant, le Français était connu pour ses colères et ses déclarations sans filtre qui ont fait de lui un «bad boy» du tennis tricolore, jusqu’à se faire bannir par la FFT. Une sanction qui l’a privé des aides financières et d’un coach fédéral. Malgré tout, le voilà en seconde semaine de Roland-Garros, une première pour un Français depuis 2020.

«Nous ne pouvons pas cautionner ce type de comportement»

Certaines attitudes de Corentin Moutet viennent illustrer son comportement ces dernières années sur les courts de tennis. En 2022, il avait été disqualifié à Adélaïde (Australie) en début d'année pour avoir mal parlé à l'arbitre («fuck you», lui avait-il lancé). Puis il avait failli en venir aux mains avec son adversaire Adrian Andreev à l'issue de leur rencontre à Orléans en septembre, après l'avoir clairement visé à la volée dès l'échauffement.

À Naples en octobre, il avait violemment jeté sa raquette avant d'arrêter son match en estimant le court trop glissant. Une attitude qui n'était pas du goût de la Fédération. «Nous ne pouvons pas cautionner ce type de comportement», avait alors expliqué la FFT.

Mais à 25 ans, Corentin Moutet reste tout de même fidèle à lui-même. En mai dernier, à Rome en plein match contre Djokovic, son téléphone sonne dans son sac. «Je payerais moins d'amendes si j'étais en mode silencieux», plaisante-t-il ensuite sur les réseaux sociaux. Malgré tout, le Français a conscience de son attitude sur les courts. Mais ce n’est pas pour autant qu’il souhaite changer. «Je suis expressif, parfois je me laisse emporter par mes émotions, mais je peux gagner des matchs très difficiles, aller chercher dans mes retranchements, et ça, on n'est pas mille à savoir le faire», s'était-il défendu à l'époque.

Fracture du poignet droit

Mais ses coups de gueule n'impactent pas son talent, à la grande surprise de ses adversaires. Et il l’a prouvé cette année à Roland-Garros en s’offrant le Chilien Nicolas Jarry, 19e mondial et finaliste à Rome, puis le Kazakh Alexander Shevchenko, 59e et quart de finaliste à Genève. Et ce vendredi, sous les yeux du président de la FFT Gilles Moretton, il a dominé l’Autrichien Sebastian Ofner, 45e, pour s'offrir son premier huitième de finale à Roland-Garros (son deuxième en Grand Chelem après l'US Open 2022).

En revanche, un gros défi l’attend dimanche pour son prochain match. Le Français de 25 ans ira défier le numéro 2 mondial, l’Italien Jannik Sinner. Malgré l’immense tâche qui attend Corentin Moutet, il se dit être «super content». «C'est un tournoi qui nous accompagne dans notre jeunesse. Je ne suis pas allé jusque-là, mais ceux qui révisent le bac, souvent, on le met en fond. Moi, j'étais en internat, mais de 12 à 15 ans, on le mettait à la télé, pendant qu'on s'entraînait. C'était l'objectif pour nous tous», se souvient-il.

Une belle récompense pour ce joueur qui n’a pas été gâté ces derniers temps et qui a connu une période de doute. En effet, Corentin Moutet s’est fracturé le poignet droit au deuxième tour de l'Open d'Australie 2023. Après cela, il a dû être opéré avant de passer de longs mois en rééducation. De retour à la compétition, il a dû adapter son jeu car il était dans l’incapacité de jouer son revers à deux mains. Afin de revenir sur le circuit professionnel, il a donc préféré jouer des revers slicés à une main plutôt que d'attendre d'être à 100% pour revenir sur le circuit.

Et, jusqu’ici, le duo qu'il forme avec son nouveau coach Petar Popovic semble bien fonctionner. Retombé au-delà de la 170e place ATP après sa blessure, il sera proche de son meilleur classement (51e) à l'issue de Roland-Garros.