Finales NBA : pourquoi n’y aura-t-il pas de match pendant une semaine ?

Les finales NBA entre les Boston Celtics et les Dallas Mavericks commenceront dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juin, après une semaine sans match.

Le rendez-vous est fixé pour les Boston Celtics et les Dallas Mavericks. Respectivement champions de la conférence Est et de la conférence Ouest, les franchises de Boston et de Dallas s’affronteront lors des Finales NBA, avec un premier match dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juin.

MAVERICKS. CELTICS.





The #NBAFinals presented by @YouTubeTV are officially set!





Game 1: Thursday, June 6th at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/9U9ng7hAjr — NBA (@NBA) May 31, 2024

Durant une semaine, les deux franchises seront donc au repos avant le début des Finales NBA. Une période sans match qui s’explique tout simplement par le déroulement des finales de conférence des deux équipes.

Un calendrier prévu pour un éventuel match 7

Opposés aux Indiana Pacers, les Boston Celtics de Jayson Tatum ont roulé sur leur adversaire avec un «sweep» et une victoire signée 4-0. De leur côté, les Dallas Mavericks de Luka Doncic ont remporté la série face aux Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert avec un match supplémentaire (4-1).

En cas de potentiel match 7 nécessaire pour départager les équipes, ce dernier aurait eu lieu dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juin pour Boston et Indiana. Un tel match entre les Mavericks et les Timberwolves aurait eu lieu dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 juin.