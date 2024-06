Handball : l’incroyable palmarès de Nikola Karabatic après son dernier match en club

Vendredi soir, Nikola Karabatic a profité d’une soirée parfaite avec le Paris Saint-Germain, sacré champion de France pour la dixième fois de suite, pour faire ses adieux en club. Le plus grand handballeur français met donc fin à sa carrière en club avec un nouveau titre. Désormais, place aux Jeux.

Sortir par la grande porte. Pour sa dernière en club, Nikola Karabatic ne pouvait pas rêver mieux. En s’imposant ce vendredi face à Aix-en-Provence (39-36) à Paris-Bercy lors de l'ultime journée du championnat, le Paris Saint-Germain a décroché un dixième titre de champion de France de handball de suite. Une soirée parfaite pour le club de la capitale qui a pu célébrer son numéro 44 de la meilleure des manières. Ce dernier a même pu être honoré d’un tifo à son effigie lors de son entrée sur le terrain.

14.840 spectateurs pour sa dernière, un record

Avec ce sacre, le joueur de 40 ans, entré au Panthéon du sport français, s’est offert un seizième sacre dans l’Hexagone, le neuvième avec le PSG. Et pour terminer sa tournée d’adieu, Nikola Karabatic a attiré la foule. Lors de cette dernière journée de championnat, 14.840 spectateurs étaient présents pour saluer le plus grand joueur de handball français, un record pour un match de championnat.

Désormais, les yeux de Nikola Karabatic sont tournés vers les Jeux olympiques de Paris 2024, où il pourrait finir sa carrière avec la plus belle des médailles. Lors des Jeux, il ira chercher une cinquième médaille olympique et un quatrième titre avec les Bleus.

Vers un douzième titre international ?

Mais avant d’aller chercher un dernier sacre avec l’équipe de France, Nikola Karabatic, unanimement considéré comme le «GOAT», le plus grand de tous les temps au handball, peut savourer et se remémorer une carrière riche de trophées. En plus de ses 16 championnats de France, le joueur de 40 ans compte trois Ligue des champions, quatre championnats d’Allemagne et deux d’Espagne, ainsi que de nombreuses coupes nationales. Mais là où son palmarès impressionne, c’est du côté des Bleus, surnommés les «Experts».

Avec eux, l’ancien capitaine de l’équipe de France compte trois titres de champion olympique, quatre sacres de champion du monde et quatre d’Europe. À Paris, cet été, Nikola Karabatic ira donc chercher un douzième titre international, devant son public. Une tournée d’adieu à la hauteur de sa carrière. «Je suis très fier d’avoir joué avec celui qui est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du handball», a salué dans une vidéo hommage le Danois Mikkel Hansen, un autre très grand du ballon collant. Durant sa carrière, le plus grand handballeur tricolore aura donc mis tout le monde d’accord.