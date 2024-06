Roland-Garros : la Française Varvara Gracheva se qualifie pour les huitièmes de finale

Pour la première fois de sa carrière, la Française Varvara Gracheva s'est qualifiée pour les huitièmes de finale à Roland-Garros, ce samedi 1er juin. Elle a battu la Roumaine Irina-Camelia Begu.

En éliminant la Grecque Maria Sakkari, tête de série N.6, dès son entrée en lice à Roland-Garros, Varvara Gracheva (88e mondiale) avait déjà fait sensation. Elle poursuit sur sa lancée ce samedi 1er juin en devenant la seule Française qualifiée en huitièmes de finale grâce à sa victoire (7-5, 6-3) contre la Roumaine Irina-Camelia Begu (127e).

Elle permet donc à la France de rester en lice, tout comme Corentin Moutet qui s'est qualifié pour la deuxième semaine chez les hommes. Il s'agit d'une première depuis 2020, quand Hugo Gaston, Caroline Garcia et Fiona Ferro en avaient fait de même, sans toutefois rallier les quarts.

Agressive dans ses échanges, Varvara Gracheva a mené la vie dure à son adversaire dans le premier set, au cours duquel elle a breaké deux fois. Irina-Camelia Begu est parvenue à revenir au score et la Française a gâché trois balles de set à 5-4 sur le service de sa rivale. La quatrième opportunité a toutefois été la bonne, à 6-5.

Elle l'a fait !



Varvara Gracheva se qualifie pour la 2e semaine du tournoi ! #RolandGarros pic.twitter.com/SYuseA24K4 — FFT (@FFTennis) June 1, 2024

Varvara Gracheva s'est à nouveau emparée du service de la Roumaine à deux reprises par la suite, pour s'échapper à 4-0 dans la seconde manche. Sa rivale a tenté un retour qui l'a obligé à rester concentrée mais ne l'a pas empêchée de conclure l'affaire en 1h33.

Sous le toit fermé du Philippe-Chatrier, la Française s'est dite émue et «heureuse de vivre ce tournoi». Elle a salué l'ambiance de Roland-Garros et déclaré : «Quand on me supporte comme ça, c'est juste magnifique».

Pour espérer poursuivre ce brillant parcours, elle devra d'abord battre la Russe Mirra Andreeva (38e) ou l'Américaine Peyton Stearns (62e). Si elle atteint les quarts de finale, Varvara Gracheva pourrait même se mesurer à la N.2 mondiale, Aryna Sabalenka.