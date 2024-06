«C’est absolument raciste» : Joshua Kimmich très remonté contre un sondage sur l’équipe d’Allemagne

A quelques jours de l’Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet), le joueur du Bayern Munich Joshua Kimmich a été interrogé sur un sondage d’une chaîne de télévision nationale autour de la présence de joueurs blancs au sein de la sélection allemande.

L’Allemagne s’apprête à accueillir l’Euro 2024. Et à seulement quelques jours du coup d’envoi de la compétition outre-Rhin (14 juin-14 juillet), une polémique enfle dans le pays après un sondage d’une chaîne de télévision sur la présence de joueurs blancs au sein de la sélection. Cette question a été posée par la chaîne WDR dans le cadre d’un documentaire de la chaîne ARD, qui sera diffusé ce mercredi. Intitulé «Unité, droit et diversité», il traite des changements au sein de la sélection allemande ces dernières années.

«C'est un non-sens absolu»

Présent en conférence de presse, Joshua Kimmich, qui évolue au Bayern Munich, a été questionné sur le sujet et qualifié cette question de «raciste» et d’«absurde». «Je pense que c’est absolument raciste. Il n’y a pas de place pour ça du tout. Si l’on pense au fait que nous sommes sur le point d’avoir un Championnat d’Europe à domicile, alors je trouve absurde de poser une telle question. Parce que pour nous, il s’agit d’unir un pays», a déclaré le joueur munichois.

Et alors que 21% des sondés se sont prononcés favorablement pour qu'il y ait «davantage de joueurs blancs» dans l'équipe nationale allemande, contre 65% des personnes interrogées qui ne sont pas d'accord, le milieu de terrain n’a pas caché son exaspération. «Tous ceux qui ont grandi autour du football savent que c’est un non-sens absolu. Le football est un bon exemple de la façon dont on peut unir différentes nations, couleurs de peau et religions. Et c’est exactement ce dont il s’agit pour nous. Beaucoup de mes coéquipiers me manqueraient beaucoup s’ils n’étaient pas là», a-t-il ajouté.

A domicile, Joshua Kimmich et les Allemands disputeront le match d’ouverture de l'Euro, le vendredi 14 juin, contre l’Écosse à Munich avant d’affronter la Hongrie (19 juin à Stuttgart) puis la Suisse (23 juin à Francfort).