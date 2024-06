Corentin Moutet-Jannick Sinner, 8e de finale de Roland-Garros 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dernier Français encore en lice dans le tableau masculin, Corentin Moutet affronte Jannick Sinner, ce dimanche, en 8e de finale de Roland-Garros 2024.

Tous les espoirs reposent sur lui. Corentin Moutet (25 ans) est la dernière chance française dans le tableau masculin et il va tenter de faire durer le plaisir sur la terre battue de Roland-Garros. Mais il n’aura pas la tâche facile, ce dimanche, face à Jannick Sinner en 8e de finale. Numéro 2 mondial, l’Italien, vainqueur de l’Open d’Australie en janvier dernier, est l’un des favoris de cette édition 2024 des Internationaux de France.

Si des doutes entouraient le Transalpin avant son arrivée à Paris, en raison notamment d’un problème à la hanche, il a levé pratiquement toutes les interrogations avec trois victoires nettes en trois sets, confirmant son statut de candidat à la Coupe des Mousquetaires. Présent pour la 1ère fois de sa carrière en 8e de finale du Grand Chelem parisien pour sa 7e participation, Corentin Moutet, 79e mondial, va donc devoir réaliser un exploit s’il veut poursuivre son parcours.

Mais il est déterminé à briller, qui plus est devant un public qui devrait encore être tout acquis à sa cause sur le court Philippe-Chatrier. «Ça a toujours été un de mes rêves d’aller loin dans ce tournoi. Aujourd’hui je suis en deuxième semaine et j’espère encore aller plus loin», a-t-il déclaré. Avec la volonté de s’offrir son tout premier quart de finale dans un Majeur.

Le programme TV

Corentin Moutet-Jannik Sinner

8e de finale de Roland-Garros

Dimanche 2 juin

A suivre en direct pas avant 20h15 sur Prime Vidéo