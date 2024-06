Football : Saint-Etienne de retour en Ligue 1 après avoir écarté Metz en barrage d'accession

En allant faire match nul à Metz (2-2 a.p.) au bout de la prolongation ce dimanche, Saint-Etienne, qui l'avait emporté à l'aller (2-1), est promu en Ligue 1 après deux saisons en Ligue 2.

Les Verts sont de retour. L’AS Saint-Etienne va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine après avoir remporté son barrage d'accession contre Metz en allant faire match nul 2-2 après prolongation dimanche en Moselle après avoir remporté l'aller 2-1 jeudi dernier.

Partis avec un désavantage d'un but à remonter (2-1), quand Papa Diallo a été exclu (6e), les Messins ont pourtant affiché un incroyable visage. Ils ont ouvert le score par Lamine Camara (17e). Les Stéphanois ont alors joué avec la peur au ventre et ont encaissé un nouveau but lorsque Georges Mikautadze a obtenu un pénalty qu’il a lui-même transformé (23e). Les Verts ont alors réagi en réduisant le score par Léo Petrot (35e).

L'incroyable record de Metz

«Sainté» a finalement été récompensé lors de la prolongation, quand Ibrahima Wadji a inscrit le but de l'égalisation (117e), celui de la montée. Au bout du suspense, au bout d'eux-mêmes, les Stéphanois ont obtenu ce qu'ils attendaient depuis deux saisons: évoluer en Ligue 1.

À l'inverse, Metz n'est pas parvenu à rompre avec son histoire récente faite d'allers-retours entre les deux divisions. Les Grenats descendent pour la septième fois en Ligue 2 au XXIe siècle, ce qui constitue un record parmi les cinq grands championnats européens.