Ligue des champions : pourquoi des personnes sont-elles entrées sur la pelouse au début de la finale Borussia Dortmund-Real Madrid ?

Le début de la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, ce samedi, a été marqué par l’intrusion d’individus sur la pelouse. Et il y avait une raison bien précise.

Tout ça pour de l’argent. Alors que le coup d’envoi venait d’être donné entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, samedi, en finale de la Ligue des champions à Wembley (Angleterre), trois hommes sont entrés sur la pelouse suscitant une bronca des supporters et la colère des joueurs. Ces individus avaient motivé pour une raison bien précise.

Les trois personnes, qui ont pris des selfies avec des joueurs, portaient un t-shirt avec écrit «Mellstroy». Il s’agit du nom d’un streameur d’origine biélorusse qui cumule plusieurs millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Agé de 25 ans, il a lancé comme défi d’entrer sur la pelouse de Wembley lors de la finale de Ligue des champions avec un t-shirt à son nom contre la somme de 350.000 euros.

Controversial Russian influencer Mellstroy is suspected of offering £300,000 to fans who invaded the pitch during the Champions League final.





