MotoGP : Francesco Bagnaia intraitable en Italie, Fabio Quartararo et Johann Zarco très loin derrière

A domicile, Francesco Bagnaia a enchaîné une nouvelle victoire, ce dimanche, en remportant le Grand Prix d’Italie de MotoGP devant son coéquipier Enea Bastianini. De leur côté, les Français Fabio Quartararo et Johann Zarco ont terminé respectivement à la 18e et 19e place.

Maître à domicile. Sur ses terres, Francesco Bagnaia a remporté, ce dimanche, le Grand Prix d’Italie de MotoGP pour signer sa 2e victoire consécutive, une semaine après son succès en Catalogne, et sa 4e de la saison en sept courses. Et le pilote italien a construit sa victoire au départ. En 5e position sur la grille, en raison d'une pénalité, il a pris la tête après seulement quelques virages devant Jorge Martin, parti en pole position.

QUEL FINISH !!





Enea Bastianini offre le DOUBLÉ Ducati dans le dernier virage !



L'Italien passe Jorge Martin pour la 2e place !#ItalianGP | #MotoGP pic.twitter.com/vmbVpgMH3M — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) June 2, 2024

Et il a fait la course en tête jusqu’à l’arrivée en laissant derrière lui son rival espagnol, qui a même été doublé dans le dernier virage par Enea Bastianini, qui a offert un doublé à Ducati. Avec ce succès, en plus de celle de la veille lors de la course sprint, Francesco Bagnaia effectué un rapproché au classement général.

Il est revenu à seulement 18 points de Jorge Martin en tête du championnat du monde des pilotes avant le prochain Grand Prix dans 15 jours au Kazakhstan. Et si tout a été parfait pour Francesco Bagnaia en Italie, ce fut loin d’être le cas pour Fabio Quartararo et Johann Zarco.

En difficulté depuis le début de la saison, les deux pilotes français n’ont jamais été en mesure de rivaliser et ont terminé loin derrière avec Fabio Quartararo qui a terminé à la 18e place juste devant son compatriote (19e). Un nouveau week-end à oublier.