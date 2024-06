Roland-Garros : Corentin Moutet, dernier Français en lice, s'incline contre Jannik Sinner en huitième de finale

Corentin Moutet, dernier représentant Français à Roland-Garros, s'est incliné face à Jannik Sinner (2-6, 6-3, 6-2, 6-1), numéro 2 mondial, en huitième de finale. Il n'y a plus de représentant tricolore dans le tableau masculin.

L'espoir s'est éteint. Le tennisman français Corentin Moutet, dernier tricolore encore en lice aux Internationaux de France de Roland-Garros, est tombé face à Jannik Sinner, numéro 2 mondial (2-6, 6-3, 6-2, 6-1) en huitième de finale.

Et pourtant, quel début prometteur. Dans un stade Philippe-Chatrier bouillant et complètement acquis à la cause du Français, Corentin Moutet a ébloui les spectateurs de son talent en emportant les cinq premiers jeux de la partie, s'offrant même deux balles de 6-0. Après une petite frayeur, il a acquis le gain du premier 6-2.

Le début du second set a été très accroché entre les deux hommes, enchaînant les rallyes et les techniques de variation. Toutefois, Jannik Sinner a réussi à accélérer la cadence et élevé son niveau de jeu, avec seulement quatre fautes directes, pour emporter le second set 6-3.

Varvara Gracheva, dernière chance française

Par la suite, le numéro 2 mondial et premier à la race depuis le début de l'année, a cadenassé les tentatives du Français de 25 ans, ne se faisant jamais surprendre par son jeu atypique. Fragile tactiquement, Corentin Moutet n'a jamais réussi à inquiéter l'Italien.

En accédant aux huitièmes de finale pour la première fois de sa carrière, Corentin Moutet a réalisé un magnifique tournoi, en validant avec quasi-certitude son billet pour les Jeux olympiques et se rapprochant de son meilleur classement (51e). Le lundi 10 juin, il sera autour de la 56e place mondial.

De son côté, Jannik Sinner a assumé son rôle de favori du tournoi en tant que tête de série n°2. Qualifié pour les quarts de finale, il y retrouvera le Bulgare Grigor Dimitrov, vainqueur en trois sets du Polonais Hubert Hurkacz.

Côté tricolore, seule Varvara Gracheva est encore en lice dans le tableau féminin. Elle affrontera ce lundi 3 juin la jeune tenniswoman russe Mirra Andreeva, 17 ans, 38e au classement WTA, pour une place en quart de finale.