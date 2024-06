UFC : Dustin Poirier va-t-il prendre sa retraite après sa défaite contre Islam Makhachev ?

Battu par Islam Makhachev à l'UFC 302, dans la nuit de samedi à dimanche, le combattant de MMA Dustin Poirier a peut-être disputé son tout dernier combat.

«Je crois que c’est la fin.» Après sa défaite sur soumission contre Islam Makhachev, Dustin Poirier a confié qu’il pensait avoir disputé le tout dernier combat de sa belle carrière en MMA et à l’UFC, ce dimanche, à Newark.

«C'est le champion... j'y ai cru, je suis content de ma défense mais bon... Sur le ''single leg'' à la fin, il m'a eu. Je sais que je peux combattre contre les meilleurs, mais quoi ? Je vais faire ça 50 fois dans ma vie ? Je crois que c'est la fin. Je veux remercier les femmes de ma vie, ma grand-mère, ma mère, ma femme, ma fille. On verra», a lâché «The Diamond» au micro de Joe Rogan dans la cage de l’UFC.

Un vrai roi sans couronne #UFC302





Dustin Poirier a déjà une carrière de légende même s'il dépose les gants pic.twitter.com/IevLPmPtaC — UFC France (@UFCFRA) June 2, 2024

A 35 ans, Dustin Poirier, qui avait battu Benoît Saint-Denis (KO au 2e round) en mars, compte 30 victoires, 9 défaites, 1 No Contest. S’il a combattu les meilleurs de la planète, il n’a jamais été champion. Cette fois-ci, il a été dominé par le puissant russe.

«Je me battais pour être champion du monde. Pourquoi continuer, pour quoi d'autre ? Je suis accro à mon sport, c'est sûr. Mais quoi ? Pourquoi continuer si ce n'est pas pour le titre ? Pour l'argent ? Ça va de ce côté-là, ma famille est à l'abri, a-t-il confirmé en conférence de presse. Les gens me disent ‘35 ans ce n'est pas vieux’. Mais ça fait plus de 15 ans que je fais ça, je suis monté dans une cage à 18 ans. Je n'ai pas envie d'être ce gars qui s'accroche en errant dans la cage. J'ai trop de respect pour ce sport. Je ne sais pas encore. Mais c'était peut-être mon dernier combat en effet.»

Après le combat, Islam Makhachev a été salué Dustin Poirier et a eu de très beaux mots pour lui, considérant qu’il était l’un des meilleurs combattants de l’histoire de ce sport. Son mentor Khabib Nurmagomedov, qui l’avait aussi battu il y a quelques années, a aussi été le voir pour le féliciter pour sa carrière. La bagarre dans la cage, mais le respect en dehors.