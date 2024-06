UFC : l’impressionnante soumission d’Islam Makhachev sur Dustin Poirier (vidéo)

Islam Makhachev, patron des poids légers, a conservé sa ceinture en battant Dustin Poirier, dans la nuit de samedi à dimanche, à l’UFC 302.

Tout simplement exceptionnel. Islam Makhachev, n°1 du classement des toutes les catégories de l’UFC, a une nouvelle fois impressionné la planète MMA, dans la nuit de samedi à dimanche, en soumettant l’Américain Dustin Poirier dans le 5e round de l’UFC 302. Il a conservé sa ceinture et même poussé son adversaire à la retraite.

Dans un main-event parti sur les chapeaux de roue à Newark, le Russe, protégé de la légende Khabib Nurmagomedov (présent dans son coin), a rapidement pris la main sur le combat face à «The Diamond», qui avait battu Benoît Saint-Denis en mars dernier.

