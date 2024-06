Formule 1 : Alpine annonce le départ d’Esteban Ocon, le pilote français bientôt chez Haas ?

Alpine a annoncé, ce lundi, le départ d’Esteban Ocon à la fin de la saison de Formule 1. Et le pilote français pourrait poursuivre sa carrière au sein de l’écurie américaine Haas.

Clap de fin entre Alpine et Esteban Ocon. L’écurie française a annoncé, ce lundi, le départ de son pilote à la fin de saison, mettant un terme à une collaboration de cinq ans. Alors qu’il est en fin de contrat, il n’a pas été prolongé et ce n’est pas vraiment une surprise tant il était contesté, encore plus depuis son accrochage avec son coéquipier Pierre Gasly lors du dernier Grand Prix de Monaco. A l’issue de cet incident, Bruno Famin, patron d’Alpine, avait d'ailleurs promis de «trancher dans le vif».

Si cet accident n’est pas directement à l’origine de cette décision, il a sûrement précipité les choses et pesé dans la réflexion de l’écurie Alpine, même si Esteban Ocon avait présenté ses excuses. «Nous avons vécu de grands moments ensemble, mais aussi des moments difficiles, et je suis très reconnaissant à tous les membres de l’équipe pour ces moments mémorables», a confié le pilote tricolore, vainqueur notamment du Grand Prix d’Hongrie 2021 et désormais en quête d’un nouveau volant.

«J’annoncerai mes projets très bientôt», a ajouté Esteban Ocon (27 ans). Et il pourrait rebondir chez Haas. Des discussions auraient déjà été entamées entre lui et l’écurie américaine, où il remplacerait Kevin Magnussen dont les performances sont très loin d’être jugées satisfaisantes et ferait équipe avec Oliver Bearman, pressenti pour succéder à Nico Hülkenberg en partance pour Sauber.

Alors qu’il a participé à plus de 140 Grands Prix depuis le début de sa carrière, Esteban Ocon a le profil du pilote expérimenté recherché par Haas. Et avec l’annonce de son départ chez Alpine, les négociations autour de son arrivée pourraient rapidement s’accélérer.

De son côté, Alpine devrait annoncer son duo de pilotes pour la saison prochaine un peu plus tard. Mais Pierre Gasly est pressenti pour rester. En attendant d’en savoir davantage sur leur futur, Alpine comme Esteban Ocon restent concentrés sur la suite de la saison avec, pour commencer, le Grand Prix du Canada ce week-end.

«Je me concentre entièrement sur cette équipe en piste et sur la réussite de la suite de la saison», a assuré le pilote français. Et si une mise à l’écart avait été évoquée, il devrait bien être au volant de sa monoplace sur le circuit Gilles-Villeneuve. Et il sera évidemment suivi de très près.