JO 2024 : la pré-liste de Thierry Henry sans Kylian Mbappé mais avec Alexandre Lacazette

Thierry Henry a dévoilé, ce lundi, la pré-liste des joueurs retenus pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Kylian Mbappé n’y figure pas au contraire d'Alexandre Lacazette. La liste définitive sera connue le 3 juillet.

Des surprises et de grosses absences. Thierry Henry a dévoilé ce lundi la pré-liste de 25 joueurs convoqués pour préparer à partir du 16 juin à Clairefontaine le tournoi des Jeux Olympiques (24 juillet-9 août). Le sélectionneur des Espoirs a appelé le Lyonnais Alexandre Lacazette et deux joueurs du PSG qui vont disputer l’Euro, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery. Kylian Mbappé, en instance de départ au Real Madrid, qui a annoncé ne pas laisser ses joueurs disputer les JO, n’a pas été retenu.

Rayan Cherki (OL) et Elye Wahi (Lens) n’ont, eux, pas été convoqués par le sélectionneur. A noter la présence Jean-Philippe Mateta et Michael Olise.

Thierry Henry a confié avoir enregistré le refus de plusieurs clubs pour laisser les joueurs venir disputer ces Jeux olympiques comme Moussa Diaby (Aston Villa) ou Malo Gusto et Benoit Badiashile (Chelsea). «Je ne suis pas déçu, ni surpris, a confié Thierry Henry. Les clubs sont dans leur droit. Si tu donnes la possibilité à un club de dire non, c'est compliqué.» La liste peut évoluer jusqu'au 3 juillet.

La pré-liste pour les JO 2024