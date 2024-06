Roland-Garros : Varvara Gracheva éliminée en quart de finale, il n’y a plus aucun Français en lice

Varvara Gracheva a été éliminée, ce lundi, en 8e de finale de Roland-Garros par la jeune Russe Mirra Andreeva en deux sets (5-7, 2-6). Il n’y a plus aucun Français en lice sur la terre battue parisienne.

L’aventure est terminée pour Varvara Gracheva. Mais aussi pour tous les Français. Dernier espoir tricolore à Roland-Garros, la Française a été éliminée, ce lundi, par Mirra Andreeva en 8e de finale. Sur le court Suzanne-Lenglen, tout acquis à sa cause, Varvara Gracheva, 88e joueuse mondiale, a cédé en deux sets face à la jeune Russe (5-7, 2-6). Elle a pourtant fait mieux que résister et s’est même procuré deux balles de set dans la première manche.

Ça s'arrête là pour Varvara Gracheva qui s'incline face à la talentueuse Mirra Andreeva.





Bravo pour ce super Roland-Garros Varvara #RolandGarros pic.twitter.com/URmemcpd71 — FFT (@FFTennis) June 3, 2024

Mais elles ont été sauvées par Mirra Andreeva, qui a ensuite enchaîné les jeux (5 jeux consécutifs) pour empocher le premier set (5-7) et se détacher rapidement dans le second (0-2). Varvara Gracheva est parvenue à recoller à son adversaire (2-2) avant de ne plus marquer aucun jeu et de voir la Russe filer en quart de finale d’un Majeur pour la première fois de sa carrière.

La Française devra, elle, encore patienter avant d’attendre ce stade de la compétition dans un Grand Chelem. Mais elle a réalisé son meilleur parcours dans un tournoi du Grand Chelem et a su conquérir le cœur du public français. Un public qui n’a désormais plus aucun joueur tricolore à soutenir après l'élimination de Corentin Moutet, la veille, dans le tableau masculin.

Une triste habitude car il n’y a aucun Français présent en quart de finale des Internationaux de France pour la 7e année consécutive. Kristina Mladenovic et Caroline Garcia sont les deux dernières à s’être hissées en quart sur la terre battue parisienne. C’était en 2017. Un autre temps.