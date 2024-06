«Un rêve devenu réalité» : la joie de Kylian Mbappé après son transfert au Real Madrid

Quelques minutes après l’officialisation de son transfert au Real Madrid, Kylian Mbappé a réagi sur ses réseaux sociaux pour exprimer sa joie de rejoindre le club de ses rêves.

Il n’attendait que ça. Ce lundi, le Real Madrid a posté le communiqué que la planète attendait depuis quelque temps, à savoir le recrutement de Kylian Mbappé en provenance du PSG. Le capitaine de l’équipe de France a signé jusqu’en 2029 avec la Maison Blanche.

Et quelques minutes après cette annonce, Kylian Mbappé a partagé sa réaction sur ses réseaux sociaux. «Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien. ¡Hala Madrid! (allez Madrid)», a écrit le natif de Bondy, transféré libre de Paris à Madrid, dans son message posté en trois langues, espagnol, anglais et français.

Il a accompagné son message de quatre photos, dont une avec Cristiano Ronaldo, de l’époque de son stage au Real Madrid en 2012, il avait alors 12 ans. «Pour un enfant de cet âge, c’est un rêve, quelque chose de fantastique. Je m’en souviens encore», avait-il raconté au Parisien en 2021.

A 25 ans, Kylian Mbappé (256 buts en 308 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG) ouvre un nouveau chapitre de sa jeune carrière déjà remplie de succès. Il rejoint un monument qui vient de remporter sa 15e Ligue des champions.